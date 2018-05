Técnico do Chelsea elogia Mourinho e ressalta inimizade

"Não tenho um bom relacionamento com Mourinho", garantiu Ancelotti, ex-técnico do Milan. Ele ponderou, no entanto, que o confronto pode aproximá-los. "Os jogos podem ser uma oportunidade para passarmos a ter um bom relacionamento".

Ancelotti também fez questão de elogiar Mourinho, sobretudo pelo trabalho feito no comando do Chelsea. "Ele fez um trabalho muito bom aqui, manteve um bom relacionamento com os jogadores. Mourinho certamente fará o melhor para nos vencer", apostou.

A força do oponente também foi ressaltada pelo treinador do Chelsea, que aguarda um confronto muito complicado. "A Inter é um dos times mais fortes que poderíamos enfrentar. Precisamos aceitar a chave. Se você quer vencer a Liga dos Campeões, você precisa estar pronto para enfrentar um time forte como esse", completou Ancelotti.