Técnico do Chelsea vai ao Pacaembu assistir ao jogo A partida entre Corinthians e River Plate nesta quinta-feira à noite teve um convidado inusitado: o técnico português José Mourinho, do Chelsea, atual bicampeão inglês e administrado pelo magnata russo Roman Abramovic. O técnico confirmou que está no Brasil a convite da MSI, parceira do Corinthians. "Vim para ver o jogo", limitou-se a dizer aos jornalistas, desconversando que estivesse observando o atacante argentino Carlitos Tevez, do Corinthians, várias vezes cotado desde que chegou ao time brasileiro para ser negociado com a equipe inglesa devido aos negócios que seus dirigentes teriam. Na última vez, comentou-se que o Chelsea faria uma oferta de cerca de 30 milhões de euros pelo jogador. Atual bicampeão do Campeonato Inglês, Mourinho está no Brasil porque sua equipe faz seu último jogo na temporada no próximo Domingo (7 de maio), contra o Newcastle, no encerramento da competição - quando, inclusive, receberá a taça de campeão. Kia Joorabchian, presidente da MSI, assistiu o jogo ao lado de Mourinho, por sinal.