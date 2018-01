Técnico do Chile avisa: foi demitido O treinador Juvenal Olmos, da Seleção Chilena de futebol, que disputa as Eliminatórias da Copa do Mundo, afirmou nesta quinta-feira em entrevista a uma rádio chilena que foi demitido pelo presidente da federação nacional daquele país. Segundo Olmos, a dispensa foi comunicada por telefone. ?É definitivo. Ele me despediu de uma forma ruim. Vou me reunir com meu advogado porque temos pontos a definir?, afirmou. O Chile faz uma campanha ruim nas Eliminatórias, pois tem 14 pontos e ocupa a oitava colocação na classificação, junto com Colômbia, Peru e Venezuela. Confira a classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.