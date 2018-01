Técnico do Chile quer Valdivia em jogo contra a Argentina O técnico do Chile, Nelson Acosta, convocou nesta quinta-feira 18 jogadores para o amistoso contra a Argentina, que será disputado na próxima quarta-feira, em Mendoza, e pretende reforçar a lista com a presença do meia Valdivia, do Palmeiras. A Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) do Chile aguarda um comunicado do clube paulista para conseguir a liberação do jogador. O Chile tenta esquecer no amistoso o mau desempenho das últimas partidas, quando foi goleado por 4 a 0 pelo Brasil, na Suécia, e depois empatou por 1 a 1 com a Costa Rica, em Talca, no sul do país. Valdivia foi considerado um dos poucos jogadores que se salvaram, embora tenha criado polêmica durante a escala no Brasil - a delegação passou um dia inteiro no Aeroporto de Cumbica, e o jogador criticou a diretoria da ANFP e pediu para ficar no Brasil, sem ser atendido. Além de Valdivia, apenas mais um jogador "estrangeiro" foi convocado, o meia Figuera, do Arsenal, da Argentina. Como não é data Fifa, nenhum jogador que atua no futebol europeu foi convocado - todos os demais atuam no Chile, com destaque para o Colo Colo, que cedeu seis jogadores. Os convocados do Chile: Goleiros Nicolas Peric (Audax Italiano) Miguel Pinto (Universidsad de Chile) Defensores Jose Contreras (Huachipato) Cristian Suarez (Union San Felipe) Claudio Muñoz (Universidad Católica) Boris Rieloff (Audax Italiano) Miguel Riffo (Colo Colo) Sebastian Roco (Santiago Wanderers) Arturo Vidal (Colo Colo) Meio-campistas Gonzalo Fierro (Colo Colo) Luis Pedro Figueroa (Arsenal-ARG) Manuel Iturra (Universidsad de Chile) Gary Medel (Universidad Católica) Arturo Sanhueza (Colo Colo) Carlos Villanueva (Audax Italiano) Jorge Valdivia (Palmeiras-BRA)* Atacantes Rodolfo Moya (Audax Italiano) Humberto Suazo (Colo Colo) Alexis Sanchez (Colo Colo) *depende de liberação do clube