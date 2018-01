Técnico do Chile tem dúvida no ataque O técnico Nelson Acosta orientou, nesta quinta-feira, o último coletivo da seleção do Chile antes da viagem para Brasília, onde os chilenos chegarão na noite desta sexta para a partida contra o Brasil, no domingo, pelas Eliminatórias. Acosta, agora, faz suspense em relação ao esquema ofensivo da equipe. Sua dúvida: jogar com um ou dois atacantes. Em princípio, o treinador pensava em colocar apenas Maurício Pinilla na frente, mas vários jogadores chilenos, como o meia Maldonado, do Cruzeiro, alertaram para o fato de que isso aumentaria a pressão sobre o gol chileno. "Eles têm atacantes habilidosos, não podemos ficar só na defesa", avisou Maldonado. Se optar por dois atacantes, Marcelo Salas jogará.