Técnico do City pede contratação de zagueiro para 2010

A equipe começará o ano sem dois de seus principais defensores, já que Joleon Lescott está afastado por causa de uma lesão e Kolo Touré estará na Copa Africana de Nações, defendendo a Costa do Marfim.

"A ausência dos dois não nos dá muitas dúvidas sobre em que posição precisaremos investir em janeiro", disse o treinador. O Manchester City está em oitavo lugar no Campeonato Inglês, com 26 pontos; o Chelsea lidera com 40.