Técnico do Corinthians exalta boa atuação de Defederico

A vitória do Corinthians sobre o Oeste neste domingo, por 2 a 1, serviu para dar mais tranquilidade à equipe no Campeonato Paulista. E na opinião de Mano Menezes, valeu também para demonstrar o potencial do argentino Defederico, muito elogiado pelo treinador ao término do confronto.

"Defederico tem 20 anos e ainda vai acabar sua formação no futebol brasileiro. Estou muito contente com a atuação dele porque é um jogador de coragem, é um jogador que cria, parte pra cima. Um pouco mais de definição e objetividade ainda falta, mas é natural na condição dele e estamos feliz com ele", avaliou o treinador.

Sobre a vitória contra o Oeste, Mano Menezes explicou que ela pode dar mais tranquilidade aos jogadores. "A gente fez os três pontos, que é o que interessa para dar tranquilidade em termos de campanha na competição", afirmou.

O treinador comentou ainda sobre a disputa por vagas na equipe e disse que os jogadores precisam entender se ficarem de fora da Copa Libertadores. "Vejo o futebol de forma objetiva. Tem 25 vagas pra Libertadores, mas o mundo não vai acabar se o jogador não entrar. Se não jogar a Libertadores vai jogar o Paulista pra ganhar. Jogar a Libertadores é maravilhoso, mas o Paulista também é muito bom", finalizou.