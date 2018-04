Técnico do Criciúma acusa o Guarani O técnico Lori Sandri decidiu fazer do mistério uma das armas para vencer o Guarani, às 20h30 desta quarta-feira, no Estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela 33ª rodada do campeonato brasileiro. Na terça-feira, no último treino antes do jogo, o treinador impediu a entrada de jornalistas no centro de treinamentos do clube, no bairro Cristo Redentor. Ao notar que os repórteres havia utilizado a construção de uma galpão industrial para tentar desvendar as surpresas que estão sendo preparadas, Sandri passou a utilizar o gramado número dois, impedindo qualquer observação. "É um jogo fundamental, vale seis pontos, é de suma importância e nosso objetivo é confundir o adversário", disse Lori após os trabalhos, em entrevista coletiva. O treinador do Criciúma revelou que fará "no máximo duas" alterações na equipe que começou jogando contra o Juventude no último domingo. O esquema tático com três zagueiros, conforme ele, será mantido, mas enquanto foi possível observar o treinamento, duas composições foram utilizadas. A segunda voltava a utilizar Cléber Gaúcho como terceiro zagueiro, jogando à frente da área. Sandri voltou a reafirmar que está preocupado com o que considera um "esquema" montado pela Federação Paulista de Futebol para evitar que o Guarani seja rebaixado. A ponta-de-lança da operação segundo ele são árbitros paulistas que devem prejudicar equipes que estejam próximos da faixa de rebaixamento, para livrar o time de Campinas da segunda divisão em 2005. A FPF, assegura Lori, financia os salários da comissão técnica do Guarani e tem injetado recursos para o clube driblar seus problemas financeiros.