Técnico do Equador diz que seleção quer ir além das oitavas O colombiano Luis Fernando Suárez, técnico do Equador, afirmou que a seleção cumpriu um de seus objetivos na Copa com a classificação às oitavas-de-final, mas disse que quer mais. "Fizemos história. Esse era o primeiro objetivo cumprido, mas não é o único, queremos mais", disse o treinador após a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre a Costa Rica, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2006. Suárez disse que está disposto a brigar com a Alemanha pelo primeiro lugar do grupo A, mas anunciou que fará mudanças na equipe para poupar alguns jogadores. O colombiano assegurou estar muito satisfeito, tanto pessoal como profissionalmente: "Meu sonho era ir a um Mundial e depois ser um protagonista, e conseguimos as duas coisas". "Agora devemos aproveitar, ver que jogadores estarão aptos para a partida contra a Alemanha e, finalmente, conhecer nosso adversário das oitavas-de-final", concluiu o treinador.