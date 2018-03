Técnico do Equador pode deixar equipe O colombiano Hernan Dario Gomez deve deixar o comando da seleção do Equador. O treinador recupera-se de atentado a bala que sofreu no dia 8, está em Medellín e não pretende voltar a Quito para retomar suas atividades. Ele está preocupado com sua segurança, principalmente depois de o juiz que analisa o caso não ter aceito nenhuma denúncia contra os suspeitos que o feriram, duas semanas atrás. "Estava tudo pronto para eu voltar para Equador", afirmou Gomez em entrevista à emissora Antena 2, da Colômbia. "Mas, depois do que ouvi, preferi ficar em casa. Não sei por quanto tempo", emendou. Para reforçar sua decisão, lembrou que a família está apavorada com as ameaças. A irritação de Gomez surgiu ao acompanhar as declarações do juiz Victor Wong, da cidade de Guayaquil, onde ocorreu a tentativa de assassinato. Em seu despacho, negou-se a aceitar o pedido de prisão preventivo de Jacob Bucaram, suspeito de ser o mandante do atentado. Jacob é o primogênito do ex-presidente do país Abdalá Bucarám (exilado no Panamá), e pretendia que o irmão mais novo, Dalo, fosse convocado para a seleção Sub-20. O juiz Wong não aceitou também o pedido de Luiz Chiriboga, presidente da Federação Equatoriana de Futebol, de abertura de inquérito contra José Rodriguez e José Camacho, outros suspeitos de terem feitos os disparos. Na opinião do magistrado, o processo deveria ter sido "aberto pela vítima" e não por terceiros. Para complicar, o advogado Hector Solórzano, que defende os interesses de Bucaram, afirmou que o treinador se machucou porque foi atingido por um disparo feito por seu auxiliar Helkin Sanchez: a bala teria recocheteado no muro antes de ferir Gomez. "Querem me envolver em uma situação estranha", afirmou o técnico colombiano. "Minha vida é o futebol e não esse tipo de incidentes." O Equador está em terceiro lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2002 e tem grande possibilidade de participar pela primeira vez em sua história da fase principal da competição mundial.