Técnico do Fla elogia São Paulo e diz que seu time conquistou Copa SP 'na raça'

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no comando do Flamengo, que derrotou o São Paulo por 1 a 0 na grande decisão nesta quinta-feira, no Pacaembu, o técnico Maurício Souza fez questão de elogiar de seu adversário da final, e disse que sua equipe conquistou o título na superação.

+ Flamengo derrota o São Paulo e conquista a Copa São Paulo

"O São Paulo é muito bem armado e tem valores individuais muito bons. Nossa proposta era de pressioná-los. Fizemos o gol muito cedo e o adversário veio ainda mais para cima, controlando, a gente jogando na base da transição, do jeito que dava", disse. "Nos fechamos jogo a jogo, caso não conseguíssemos na raça, tínhamos que compensar na superação, com cara de Flamengo. Foi uma Copinha que vai ficar marcada pelo que aconteceu", completou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O treinador ainda lembrou dos seis atletas que se destacaram na primeira fase da competição e foram promovidos ao elenco profissional da equipe rubro-negra. Hugo, Pepê, Lucas Silva, Wendel, Patrick e Michael foram os escolhidos para integrar a equipe principal.

"Sem dúvida foi uma Copinha emocionante. O time profissional precisava de atletas, tivemos que ceder no meio da competição. Mas isso trouxe força. Os que ficaram se sentiram desafiados, motivados", comentou.

Grande campeão da Copa São Paulo pela quarta vez, o Flamengo terminou a competição invicto e tendo tomado apenas três gols em nove jogos. A conquista, segundo o treinador, é um sonho para ele.

"É uma competição muito importante, a mais importante do calendário. Esse é o sonho. Ainda mais conquistar pelo Flamengo, contra o São Paulo, no Pacaembu... tem um sabor muito especial", considerou.