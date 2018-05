Técnico do Flamengo admite decepção, mas mantém crença em título

Não foi o placar que o Flamengo esperava. O empate sem gols com o Botafogo, no Maracanã, afastou ainda mais o time rubro-negro do título do Brasileirão. Se o rival Palmeiras vencer o Internacional, neste domingo, abrirá 7 pontos de vantagem, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato. Mas o técnico Zé Ricardo não desanima e mantém a crença no troféu.

"Vamos seguir em frente, vamos lutar muito pelos quatro jogos. Cada jogo é uma história", afirmou o treinador. "Agora não podemos deixar a peteca cair nem abaixar a guarda. Esses quatro jogos podem reservas surpresas, tanto negativas quanto positivas." O Flamengo enfrentará na sequência o América-MG, Coritiba, Santos e Atlético-PR.

Apesar de manter o discurso confiante, Zé Ricardo admitiu a decepção pelo empate deste sábado. "Infelizmente, hoje não era nosso dia. Saímos decepcionados porque tivemos oportunidade de vencer e nos reencontrarmos com a vitória", declarou, antes de aprovar o desempenho da equipe no clássico.

"Penso que fizemos uma partida de muita entrega, principalmente no primeiro tempo. No segundo, até pela proposta de abrir mais a equipe, acabamos dando alguns contra-ataques para o Botafogo, que tem jogadores velozes. Só tenho a agradecer aos atletas pelo empenho e dedicação nos 90 minutos", afirmou.

Ele atribuiu o empate sem gols à falta de calma do Flamengo. "A gente cria, tenta organizar o ataque para finalizar. Às vezes não acontece. Talvez tenha faltado um pouco de capricho, de calma. Mas tivemos uma semana de trabalho muito boa, estávamos confiantes de que faríamos uma boa partida", comentou.

"De modo geral, não tenho o que reclamar do grupo de jogadores. Tentamos de todas as maneiras e meu papel hoje é enaltecer a luta deles. Vamos continuar trabalhando. Às vezes a sorte pisca para o outro lado, mas também podemos vir a contar com ela."