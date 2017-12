Técnico do Flamengo é demitido João Carlos não é mais o técnico do Flamengo. Ele foi demitido por telefone, na manhã desta quarta-feira e foi informado da decisão da diretoria pelo supervisor José Eduardo Chimello. João Carlos estará à tarde na Gávea para se despedir dos jogadores. O novo treinador não foi anunciado, mas Carlos César, da equipe de Juniores, está cotado para assumir o cargo interinamente. O diretor técnico, Carlinhos, também deve deixar o clube. Já sem chances de classificação para a segunda fase do Rio-SP, o Flamengo enfrentar o São Caetano neste domingo, na 13ª rodada do Torneio Rio-SP.