Técnico do Flamengo prevê calendário ´intenso´ de decisões O técnico Ney Franco disse nesta sexta-feira que o período de tranqüilidade no Flamengo deve ser afetado com a coincidência de datas das finais do Estadual do Rio com a fase de oitavas-de-final da Taça Libertadores da América. O Flamengo espera a definição do campeão da Taça Rio, entre Botafogo e Cabofriense, para depois decidir em duas partidas o Estadual. O Flamengo já assegurou vaga na final por ter vencido a Taça Guanabara. Quando tiver de jogar a decisão, estará em ação pelas oitavas da Libertadores, em uma fase de mata-mata - dois confrontos, em ida e volta, para tentar chegar às quartas-de-final. Na quarta-feira, ainda pela fase inicial da Libertadores, o Flamengo enfrentará o Real Potosí, no Maracanã. ?Tudo isso era previsível. Desde que saiu a tabela das Libertadores e conquistamos a Taça Guanabara, começamos a nos programar para isso. Serão duas semanas muito intensas?, avaliou Franco. Bruno fica O goleiro Bruno afirmou nesta sexta-feira, em entrevista ao site do jornal português A Bola, que recebeu uma proposta do Benfica, mas que não pensa em sair do Flamengo. "Quero ficar no Flamengo e o meu empresário está ciente disso, por isso estou disposto a renovar o contrato a qualquer momento", disse o goleiro, cujos direitos federativos pertencem à MSI. "O Benfica não tem a visibilidade que o Flamengo tem e quero jogar na seleção. Já conquistei o meu espaço na equipa e quero continuar neste clube."