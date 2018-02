Técnico do Flamengo prevê estréia difícil na quinta O técnico do Flamengo, Nei Franco, previu que o Flamengo terá uma estréia difícil no Estadual do Rio, na quinta-feira, contra a Cabofriense. Mas, o treinador se mostrou confiante em um bom desempenho, principalmente, por causa da pré-temporada realizada. ?Vai ser um jogo difícil porque a Cabofriense está se preparando desde dezembro e, além disso, conta com o Jair (Pereira) que é um ótimo técnico?, disse Nei Franco. Sobre a preparação rubro-negra para 2007, o técnico ressaltou a aplicação dos atletas nos treinos. E enfatizou estar tranqüilo para a estréia por causa do planejamento realizado e cumprido. ?No Rio conseguimos fazer com que os atletas adquirissem força física e resistência aeróbica. Já em Itu (no interior de São Paulo) conseguimos aprimorar a parte técnica e tática?, afirmou Nei Franco. ?Por isso, hoje tenho a tranqüilidade para falar que o Flamengo tem uma boa equipe para estrear na competição.?