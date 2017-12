Técnico do Flu confia na garotada O Fluminense tinha como objetivo no início do Campeonato Brasileiro mesclar jogadores jovens, revelados nas categorias de base do clube, com o talento do meia Roger e a experiência de algumas estrelas - leia-se Romário, Edmundo, Ramon. Romário se desentendeu com o técnico Alexandre Gama e foi demitido. Edmundo e Ramon ficaram fora de várias partidas por causa de sucessivas contusões. Assim, restou aos jogadores mais jovens a responsabilidade de conduzir o Fluminense a uma boa campanha no Brasileiro. O clube está em 10º lugar na tabela de classificação e ainda luta por uma vaga na Copa Sul-Americana. Sábado, contra o Corinthians, no Pacaembu, o técnico Alexandre Gama mais uma vez vai apostar suas fichas na "garotada". "Eles são novos, anteciparam várias etapas na carreia, mas estão bem. Podem até formar um boa equipe e brigar por títulos no ano que vem, com a chegada de reforços", declarou Alexandre Gama.