Técnico do Fluminense esnoba Petkovic O técnico Abel Braga esnobou nesta segunda-feira o sérvio Petkovic, cotado para reforçar o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Numa demonstração clara de que não é favorável à contratação, Abel disse que não sabe se haveria algum lugar para Petkovic no time. "Mas como o Fluminense é grande, pode haver alguma vaga para ele na piscina, na quadra de tênis", ironizou. O treinador também falou sobre o aproveitamento do meia Felipe na equipe. Ele está suspenso, só poderá voltar a jogar daqui a um mês, mas é outro sem presença garantida entre os titulares do Fluminense. "Com Arouca e Diego, ele teria de esperar; futebol é momento. É um jogador que desequilibra, mas não é chegar e entrar na equipe." Nesta segunda-feira, o Fluminense acertou a contratação do atacante Beto, do Treze, por empréstimo.