Técnico do Fluminense pede paciência O técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, pediu hoje mais paciência aos torcedores com o time tricolor, referindo-se a pressão sofrida pelos jogadores na véspera da goleada por 5 a 1 sobre Sampaio Corrêa-MA, pela Copa do Brasil. Para o treinador, os longos anos sem títulos estão incomodando a torcida, mas que nessa hora o melhor a se fazer é apoiar. "É fácil perceber que as torcidas de clubes em jejum de títulos há muitos anos, casos de Fluminense, Santos e Botafogo, acabam pressionando os jogadores", afirmou Oswaldo. "Os torcedores precisam entender que esta pressão acaba fazendo com que o tão desejado título fique cada vez mais distante." O meia Roger e o atacante Marco Brito realizaram intensos treinos físicos e devem enfrentar a Portuguesa, pelo Torneio Rio-São Paulo, no sábado. Os dois jogadores desfalcaram a equipe na partida contra o Sampaio Corrêa.