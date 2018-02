Técnico do Guarani comemora fartura de opções no ataque Bastaram quatro vitórias consecutivas no Campeonato Paulista da Série A-2 para o Guarani voltar a sonhar alto. Agora, o treinador Carbone tem problemas, mas todos considerados "positivos". A disputa pelas vagas no ataque aumentou. O meio-campista Macaé já marcou três gols e é o artilheiro do time, mas Lê fez dois e Talles um gol. Além desses, o treinador conta com Anderson, Jordan, os pratas-da-casa Eder e Bruno Poá, além de Robson. "Tem muita gente na briga e para não desmotivar ninguém, procuro dar chances a todos. Para isso, o atleta também tem que fazer sua parte", afirmou Carbone. Apesar das boas notícias, o treinador afirmou que a classificação no Campeonato Paulista da Série A-2 não será nada fácil. "A vaga virá com sacrifício, não será mole. Nós não sairemos por aí batendo em todo mundo por 3 a 0 e passeando em campo como fizemos contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Agora, cada vez será mais complicado", finalizou. O Guarani vem de vitórias sobre União São João, Botafogo, Comercial e Osvaldo Cruz e agora espera continuar subindo na tabela diante do São José, no próximo domingo, pela 17.ª rodada. O time tem 24 pontos e ocupa a sétima posição.