Técnico do Guarani esconde o time O técnico Carlos Alberto Silva resolveu usar o mistério para vencer a Internacional, sábado, no Limeirão, pelo Campeonato Paulista. O treinador do Guarani não quer confirmar a equipe titular, ressaltando que existem dezenas de possibilidades para este jogo. "Não tenho pressa nenhuma de escalar o time, mesmo porque ainda depende do departamento médico e de algumas experiências que pretendo fazer", explicou. Apesar do suspense, a primeira preocupação de Carlos Alberto Silva continua sendo respeitar a Inter, que está na última posição do Paulistão, com apenas dois pontos. "Um time mordido corre por dois", alertou o técnico do Guarani, lembrando que seu time não é favorito por estar em melhor situação no campeonato - é o 5º colocado, com 10 pontos. Com relação ao próprio time e mesmo com todo mistério, Carlos Alberto Silva não deve sair do habitual esquema 3-5-2. O zagueiro Edu Dracena e o atacante Marcinho, poupados de alguns treinos por sentirem dores musculares, vão ter condições de atuar normalmente no sábado.