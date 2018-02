Técnico do Guarani evita mexer no time O técnico Zetti, do Guarani, já avisou que vai mexer "o mínimo possível" no time durante o Campeonato Brasileiro. O treinador considera que a equipe só vai conseguir entrosamento se for mantida por vários jogos seguidos e por isso, já avisou que para o jogo contra o líder Criciúma, domingo, em Campinas, só fará mudanças provocadas por contusão ou suspensão. Por conta disso, o treinador foi obrigado a mudar em duas posições. Uma delas na defesa, onde o titular Paulo André cumpriu suspensão automática e volta no lugar de Marcelão. "Ele (Marcelão) entrou bem e fez sua parte, mas o Paulo André é o titular e voltará normalmente", avisou Zetti, sem alarde. No ataque, ele também já mostrou a disposição de colocar Valdir Papel no lugar de Viola, suspenso com três cartões amarelos. Seria apenas a troca de dois jogadores com as mesmas características, que costumam jogar fixos na área. Desta forma, Viola virou o artilheiro na temporada, com nove gols em 19 jogos. Mas o novo titular entra credenciado pela excelente marca do ano passado, quando marcou 31 gols pelo Sport Recife. "O Viola é um fenômeno, mas espero dar conta do recado", disse, com humildade, Valdir Papel que tem a responsabilidade de comandar o pior ataque do campeonato, ao lado do Coritiba, com apenas seis gols marcados. Quatro deles por Viola e dois pelo meia Alexandre. Os treinamentos desta terça-feira foram atrapalhados pela chuva intermitente. Mas a comissão técnica tem esperança de poder comandar pelo menos dois coletivos durante a semana para confirmar a escalação e aprimorar a parte tática.