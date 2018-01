Técnico do Guarani opta pelo mistério O Guarani tem duas armas importantes para vencer o Americano, neste domingo, em Campinas, pelo Torneio Rio-São Paulo. Um deles é o respeito com o adversário, vice-lanterna da competição. Outro é o mistério do técnico Zé Mário para definir o time que buscará a liderança. A humildade tem sido a tônica dos bugrinos, principalmente quando enfrentam adversários considerados fracos. Assim foi contra o Bangu, na vitória apertada por 1 a 0, e diante do América, na goleada por 4 a 2. "A mesma determinação deverá ser mantida neste jogo", impõe o técnico, que conta ainda com a ajuda do auxiliar Júlio Marinho para contar os segredos do Americano. O atual auxiliar-técnico do Guarani dirigiu o time carioca ano passado e conhece praticamente todo o elenco. "Exceto os reforços vindos do Corinthians, a base é a mesma", resume Marinho, que conversou bastante com Zé Mário para neutralizar as principais jogadas do adversário. O Americano é vice-lanterna com apenas dois pontos ganhos. O curioso é que divide, com o Vasco da Gama, a liderança do esvaziado Campeonato Carioca que está sendo disputado paralelamente ao Rio-São Paulo. Do lado do Guarani, Zé Mário mantém mistério na escalação. Está definida a volta do meia Luiz Fernando Martinez, que cumpriu suspensão diante do América. O provável é que Marcinho volte a atuar no ataque ao lado de Dudu. Neste caso, o centroavante Zé Afo nso fica como opção no banco de reservas. Nas contas da comissão técnica, os três pontos serão fundamentais na luta por uma vaga nas semifinais. O Guarani soma 11 pontos, ao lado de Corinthians, São Paulo e Botafogo. Está, portanto, a dois pontos dos líderes, Ponte Preta e Palmeiras.