Técnico do Guarani pressente vitória Dono dos piores números do Campeonato Brasileiro, o lanterna Guarani tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após nove jogos de jejum, com seis empates e três derrotas. Sempre otimista, o técnico Agnaldo Liz, há dois jogos no comando do time, acha que "a primeira vitória está bem perto" e acredita que ela pode acontecer diante do Corinthians. Seria a primeira vitória de Liz que tomou a iniciativa de assumir a responsabilidade pela motivação do elenco. E parece tem conseguido se superar nos dois primeiros jogos, no empate de 3 a 3 com o São Paulo, no Morumbi, e na derrota diante do Atlético-PR , por 2 a 0, em Curitiba. "Fomos bem nos dois jogos e ganhamos moral. Mas precisamos vencer e acho que pode ser já", confirma o treinador que planejou vencer o Corinthians e o próximo jogo em casa, o Juventude, no sábado. Seria o início de uma reação. Os jogadores também acompanham o mesmo discurso e alguns até já sabem como barrar o Corinthians. "Eles são fortes na marcação no meio campo e exploram o contra-ataque, principalmente com o Gil. Vamos vir atentos nisso", promete o volante Careca, que dividirá esta função com o também volante Douglas. A novidade tática será justamente a utilização de dois meias. A saída do volante Roberto, suspenso com três cartões amarelos, abriu a possibilidade para a entrada de outro meia, pelo lado direito. Valdeir, ex -Londrina, ganhou a preferência sobre Aílton, emprestado pelo São Paulo e com boa campanha pelo Paulista de Jundiaí no campeonato estadual. Harison será o meia pelo lado esquerdo. A definição aconteceu após o coletivo realizado pela manhã no gramado do estádio Brinco de Ouro. O time manterá o esquema 4-4-2, mas com dois volantes e dois meias. Na defesa, o técnico preferiu manter a dupla formada por Carlinhos e João Leonardo que atuaram em Curitiba, embora João Carlos e Juninho tenham cumprido suspensão automática. Fica a esperança no ataque para que funcione a dupla formada por Sandro Hiroshi e Valdir Papel. O ataque bugrino, com apenas 22 gols, é o pior do Brasileiro. Seu principal artilheiro é Viola, com cinco gols, e que está vetado pelo departamento médico também para o jogo diante do Juventude. Mas o problema não é apenas o ataque. O Guarani é o lanterna com 25 pontos, é o time que menos venceu (cinco vezes) e o que mais perdeu (13 vezes). A comissão técnica calcula que precisa somar 27 pontos, chegar aos 52 pontos, nos 18 jogos que restam para escapar do rebaixamento. Por isso é necessário reagir já. Foram colocados à venda 12.700 ingressos, sendo 4.700 para os corintianos (1.700 ao custo de R$ 7,00 e 3.000 a R$ 15,00). Dos oito mil ingressos para os bugrinos não há limite de meio ingresso, usado por estudantes, aposentados, professores da rede pública e associados do clube. A divisão do estádio será mantida, com apenas o setor de fundos (abaixo do placar eletrônico) sendo liberado para a torcida visitante.