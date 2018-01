Técnico do Independente-SP é demitido A estréia do ex-meia Ailton Lira na direção técnica de um time paulista não passou de cinco rodadas. Ele foi demitido após a goleada sofrida pelo Independente, por 4 a 0, para o Jaboticabal, sábado, pelo Campeonato Paulista da Série A-3. O novo técnico é Roberto Fernandes, campeão paulista da Série B-2, ano passado, pelo Primavera de Indaiatuba. Ailton Lira brilhou nos anos 70 e 80 como meia do Santos e do São Paulo. Como técnico já trabalhou nas divisões de base de vários clubes, como o União São João de Araras e Internacional de Limeira. Mas esta era sua grande chance com um time profissional. O Independente tem apenas quatro pontos em cinco jogos, ocupando a 14.ª posição dentro da Série A-3, que é liderada pelo Oeste de Itápolis, com 15 pontos. "Infelizmente os resultados foram negativos", lamentou Luis Carlos Gomes, diretor da empresa Diagonal, que administra o futebol do clube. "Mas vamos continuar dentro do nosso planejamento", assegurou o dirigente.