Técnico do Inter critica arbitragem em derrota para o Palmeiras: 'Foi decisiva'

O técnico Odair Hellmann saiu de campo, no domingo, feliz com o desempenho do Internacional, mas não negou a insatisfação com a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique na derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no Pacaembu. Para o treinador, a atuação do juiz foi "decisiva para o resultado".

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Fiquei satisfeito com o desempenho e não fiquei feliz com o resultado. Merecíamos sair daqui, no mínimo, com um empate por tudo que produzimos no campo. Mas fomos prejudicados em lances capitais, o que nos deixa muito tristes", afirmou o técnico, referindo-se aos dois lances mais polêmicos do jogo.

No primeiro, o árbitro deixou de marcar um pênalti favorável ao Inter, ainda no primeiro tempo. No segundo, Marcelo de Lima Henrique anulou gol de Leandro Damião.

"Não estou arrumando desculpa, mas pontuando essa situação e dizer que é muito dolorido fazer um jogo de igual para igual com o Palmeiras, fora de casa, e sair sem, no mínimo, um empate", declarou Hellmann. "A arbitragem foi decisiva no resultado do jogo."

Apesar da derrota, ele ficou satisfeito com o rendimento da equipe e, principalmente, com o retorno de Damião. O atacante se recuperou recentemente de problema na coluna que o deixara afastado dos gramados por dois meses. "Dei parabéns a ele, graças a Deus ele pode voltar e fazer o que mais gosta. E também pela partida, é um jogador que nos ajuda, é atacante de referência", elogiou.