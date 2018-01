Técnico do Inter fecha treino, mas poupa D'Alessandro, Camilo e Leandro Damião

O técnico do Internacional, Odair Hellmann, decidiu fazer mistério na véspera do segundo jogo do time gaúcho na temporada e fechou o treino deste sábado, na véspera da partida contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, em rodada do Gauchão. Apesar disso, poupou alguns dos principais jogadores da equipe. Os meias D’Alessandro e Camilo e o atacante Leandro Damião ficaram de fora da lista de relacionados.

+ Leia mais notícias sobre o Internacional

+ Exame confirma lesão no joelho e Uendel desfalca o Inter no Estadual

O treinador resolveu preservar o trio, além do zagueiro Klaus, visando a sequência de torneios que o time gaúcho disputará. Neste ano, a pré-temporada foi mais curta e o os campeonatos devem ter pouco descanso entre os jogos em razão do calendário apertado, em razão da Copa do Mundo, em junho.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo calendário do Inter, o time fará cinco jogos nos próximos 17 dias. Por essa razão, Odair indicou que mandará a campo neste domingo um time bem diferente do que estreou, na quinta-feira, no triunfo sobre o Veranópolis por 1 a 0. Uma mudança já era certa. A troca de Uendel, com uma lesão no joelho esquerdo, por Iago na lateral esquerda.

O lateral Dudu, que foi contratado para assumir a outra lateral da equipe, apresenta desconforto muscular e ainda será reavaliado pelo departamento médico. Ele não foi incluído na lista de relacionados para o duelo deste fim de semana.

Odair deve escalar o Inter neste domingo com Danilo Fernandes; Winck, Danilo Silva, Cuesta e Iago; Charles, Edenílson, Pottker, Nico e Patrick; Roger.

Confira a lista de jogadores relacionados no Internacional:

Goleiros: Danilo Fernandes e Marcelo Lomba;

Laterais: Cláudio Winck, Ruan e Iago;

Zagueiros: Victor Cuesta, Thales e Danilo Silva;

Volantes: Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Charles, Gabriel Dias e Jeferson;

Meia: Fernandinho;

Atacantes: William Pottker, Roger, Nico Lopez, Marcinho e Ronald.