Técnico do Inter usará reservas na próxima rodada do Gauchão

Concentrado na disputa da Copa Libertadores, o técnico Diego Aguirre confirmou que vai poupar os titulares do Internacional na próxima rodada do Campeonato Gaúcho, domingo, contra o Brasil de Pelotas. Ele quer evitar o desgaste excessivo dos jogadores que vão entrar em campo na próxima quarta para enfrentar o Emelec, no Equador, pelo Grupo 4 da competição sul-americana.

"Se não tivesse o jogo contra o Emelec, jogaria no domingo o mesmo time de hoje", declarou Aguirre depois da vitória sobre o Aimoré, por 3 a 0. "Mas desde o começo avisamos que teríamos prioridade. Estamos jogando com dois times e nossa proposta é de que quem começar jogando contra o Emelec não deverá entrar em campo no domingo."

Por essa razão, Aguirre mandará a campo no fim de semana uma equipe mista, com poucos titulares. Ele só não revelou quais serão os jogadores mantidos no time. "Vamos ter que mudar. Vamos colocar novamente os meninos", disse o treinador.

Aguirre também evitou comentar se manterá o novo esquema tático da equipe no Gauchão e na Libertadores. "Foi uma vitória tranquila, dominamos o jogo. Não sei o que teria acontecido se tivéssemos jogado com o esquema anterior. Mas fiquei contente com o time, ele teve intenção de jogar. Ganhamos uma opção", declarou.

Com a vitória desta quarta, o Inter se reabilitou no Estadual e ganhou fôlego para se aproximar dos primeiros colocados da tabela. A equipe tem agora 16 pontos e ocupa a sexta colocação.