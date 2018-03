Técnico do Iraque volta para Alemanha A situação tensa vivida no Iraque e, principalmente, os confrontos entre radicais xiitas comandados pelo clérigo Muqtada al-Sadr e forças americanas, fizeram com que o técnico da seleção do Iraque, Bernd Stange, retornasse à Alemanha. O treinador acatou orientação do Ministério das Relações Exteriores e da embaixada do país em Bagdá. ?Devido ao agravamento das condições de segurança o governo alemão inscreveu meu nome na lista dos que terão que deixar o país?, revelou o treinador alemão, que viajou nesta sexta-feira do Kuwait para Berlim, após um jogo amistoso. Segundo Stange, se tudo correr bem, ele deve voltar a se reunir com os jogadores no dia 15 de maio, em Londres, de onde a equipe parte para disputar um amistoso contra a Itália, dia 4 de junho, em Florença.