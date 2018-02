Técnico do Ituano também corre risco A abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B pode fazer mais um técnico de vítima. Depois das demissões de Luiz Carlos Ferreira, do Sport-PE, e Juninho Fonseca, no Caxias-RS, Leandro Campos pode acertar sua saída do Ituano. O time foi derrotado em casa na terça-feira por 2 a 1 para o Bahia. Uma reunião para definir o futuro do treinador está programada, provavelmente nesta quinta-feira. Após a derrota no estádio Novelli Júnior, em Itu, o técnico deu entrevistas bastante abatido com resultado, dando sinais de que sua saída era quase certa. O treinador já não conta com o apoio da torcida e, segundo a imprensa local, até de alguns jogadores do elenco. "Vamos nos reunir e analisar sua situação. O que for melhor para o Ituano será feito", decretou o supervisor Homero Santarelli. A derrota foi a primeira em casa do Ituano, que caiu para a 12ª colocação, permanecendo com os 12 pontos. O próximo compromisso na competição será contra o Paulista, em Jundiaí, no domingo, dia 4 de julho.