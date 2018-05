Técnico do Japão aposta na recuperação de Nakamura O técnico Takeshi Okada prometeu que vai apoiar o meio-campista Shunsuke Nakamura a recuperar a forma para ajudar a seleção japonesa na Copa do Mundo de 2010. O Japão caiu em uma chave complicada no Mundial da África do Sul, ao lado de Holanda, Camarões e Dinamarca.