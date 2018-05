Técnico do Japão não reclama de grupo difícil na Copa VEJA TAMBÉM: TABELA - Os grupos, jogos e horários COPA 2010 - Leia mais no canal especial ESPECIAL - As seleções do Mundial 2010 TV ESTADÃO - Análise dos grupos Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão TÓQUIO - O Japão não deu muita sorte no sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2010, mas o treinador da seleção, Takeshi Okada, preferiu não reclamar. Ao lado de Holanda, Dinamarca e Camarões no Grupo E da competição, o técnico preferiu enxergar o fator positivo de ter uma chave complicada na primeira fase.