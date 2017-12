Técnico do Leicester, Ranieri diz torcer para Conte vencer o Inglês pelo Chelsea

O Chelsea ganhou um torcedor de peso para ter sucesso no restante da temporada 2016/2017. Técnico do Leicester, o italiano Claudio Ranieri afirmou nesta terça-feira que está torcendo para o compatriota Antonio Conte, hoje no comando do Chelsea, o suceda como treinador vencedor do Campeonato Inglês.

"Ele chegou sem festa, mas está mostrando que a escola italiana de treinadores ainda é válida. Como um ex-técnico do Chelsea e como um torcedor italiano, espero que Conte possa alcançar o objetivo", disse Ranieri, nesta terça-feira, em Florença, na cerimônia da sua entrada no Hall da Fama do Futebol Italiano.

Conte deixou o comando da seleção da Itália após a disputa da Eurocopa do ano passado, assumindo o Chelsea antes do início da temporada. Ele vem tendo sucesso à frente do time londrino, tanto que o Chelsea lidera o Campeonato Inglês com uma vantagem de sete pontos para o segundo colocado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ranieri conduziu o Leicester a um surpreendente título inglês na última temporada, desempenho distante do apresentado na atual edição do torneio, em que seu time amarga uma modesta 15ª posição. Ele garantiu que nesse momento não pensa em voltar a trabalhar no futebol italiano, mas não descartou completamente essa possibilidade. "Nunca diga nunca", disse. "Espero permanecer na Inglaterra. Estou bem aqui".