Técnico do Liverpool confirma retorno de Balotelli nesta sexta

Afastado do Liverpool nas últimas semanas, Mario Balotelli vai voltar ao time titular nesta quinta-feira, na rodada do Boxing Day do Campeonato Inglês. O retorno do polêmico atacante foi confirmado pelo próprio treinador, Brendan Rodgers, nesta quarta.

Balotelli entrou em campo com a camisa do Liverpool somente uma vez desde o dia 8 de novembro. Lesões e a suspensão de um jogo afastaram o italiano da equipe. Além disso, o jogador tem agradado pouco a comissão técnica e a torcida do clube inglês.

As contestações se somaram a novas polêmicas na vida extracampo do atacante. Recentemente, Balotelli foi denunciado por racismo por ter publicado uma mensagem supostamente antirracista nas redes sociais.

Depois de gerar repercussão negativa, ele pediu desculpas publicamente, mas não escapou da punição. Foi multado em R$ 100 mil e levou gancho de um jogo no Inglês. Após cumprir a sanção, ele está liberado para defender o Liverpool contra o Burnley, fora de casa, nesta quinta.

Mas a vaga no time não será necessariamente uma chance que o treinador está dando para o atacante. Na verdade, Balotelli fará seu retorno porque o Liverpool não tem mais atacantes disponíveis. "Balotelli está disponível. E não temos mais ninguém. Joe Allen, Glen Johnson e Jon Flanagan vão continuar a nos desfalcar", justificou Brendan Rodgers.