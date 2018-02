Técnico do Liverpool diz que não irá para o Real Madrid O técnico do Liverpool, Rafael Benítez, disse nesta quinta-feira que está "completamente comprometido" com o clube inglês e não vai "a lugar nenhum", apesar dos insistentes rumores que o apontam como futuro treinador do Real Madrid. Segundo o site oficial do Liverpool, o técnico espanhol reafirmou sua intenção de permanecer no clube. "Sei que houve muita especulação na imprensa espanhola, me vinculando ao Real Madrid", disse. O técnico disse que seria "uma honra" para qualquer técnico ser associado a "uma equipe tão famosa", considerando que é de Madri e já trabalhou no clube merengue. "No entanto, quero esclarecer que estou muito feliz no Liverpool e na Inglaterra, e sinto-me realmente esperançoso pelo que o clube reserva para o futuro", afirmou. Benítez disse que manteve "conversas extremamente positivas" com os novos proprietários dos ´reds´, os americanos Tom Hicks e George Gillett. Aliás, Hicks disse nesta quinta à emissora britânica Five Live Sport que o técnico é "sem dúvida" a pessoa que querem à frente da equipe. Na próxima semana, depois de assumirem oficialmente o controle total do Liverpool, os novos diretores se reunirão com Benítez para traçar os planos do clube para o futuro. "Teremos uma reunião com Rafa no dia seguinte ao jogo contra o Arsenal, marcado para o dia 31. Chegou a hora", disse Hicks, acrescentando que "seria inadequado ter esse tipo de encontro antes de sermos oficialmente donos do clube". O americano comentou também que gostaria de "comemorar" a primeira partida como dono "oficial" do Liverpool.