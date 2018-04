Técnico do Liverpool é multado por criticar juiz

LONDRES - As críticas do técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, ao árbitro da derrota por 2 a 1 para o Manchester City, em partida válida pelo Campeonato Inglês, não passaram ilesas. Nesta quinta-feira, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou uma multa de 8 mil libras (aproximadamente R$ 32 mil) ao treinador por questionar a integridade de Lee Mason.

Rodgers questionou se o árbitro deveria realmente ter sido o escolhido para apitar o jogo, disputado no dia 26 de dezembro, lembrando que ele é da cidade de Bolton, localizada na região de Manchester. O técnico do Liverpool se irritou com a decisão de Mason de não marcar um pênalti para o seu time. Após a audiência de uma comissão reguladora independente, realizada nesta quinta, a FA disse que também alertou Rodgers sobre sua conduta futura. O técnico do Liverpool admitiu que teve uma má conduta.