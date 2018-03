Técnico do Liverpool prevê temporada mais difícil para Torres

O espanhol Rafael Benítez, técnico do Liverpool, afirmou que seu compatriota Fernando Torres, artilheiro da equipe logo em sua primeira temporada, terá mais dificuldades na próxima. Neste domingo, o jogador garantiu a vitória de 1 a 0 do Liverpool sobre o Manchester City em casa e chegou aos 32 gols na temporada - sendo 23 só no Campeonato Inglês, igualando o recorde do holandês Ruud van Nistelrooy, na campanha 2001/2002, quando estreou no Manchester United. "Certamente a próxima temporada será mais difícil para Torres, pois os zagueiros já conhecem seu estilo e tentarão pará-lo. Não será fácil marcar tantos gols outra vez, obviamente será mais complicado", disse Benítez à imprensa britânica. Torres marcou 21 gols nesta temporada no estádio de Anfield, entrando para a história do clube. Só foram melhores do que ele Ian Rush, que balançou as redes 23 vezes na temporada 1983-1984; Robbie Fowler, com 22 em 1995-1996; Sam Raybould, que obteve 21 em 1983-1984; e Gordon Hodgson, que obteve a mesma marca de Torres em 1930-1931.