Técnico do Liverpool procura por mais dois reforços

O treinador do Liverpool, Rafael Benítez, declarou neste domingo, após o empate sem gols diante do Manchester City, que pretende contratar um ou dois jogadores durante a reabertura do mercado europeu. "Temos alguns jogadores em mente, alguns objetivos, e vamos tratar de contratar os jogadores que necessitamos. Pode ser um ou dois jogadores. Estamos trabalhando duro para que isto aconteça", disse o treinador. Depois de passar por um período conturbado à frente da equipe inglesa, o treinador espanhol procura fechar o elenco para o restante da temporada. Distante da liderança do Campeonato Inglês, o objetivo é, mais uma vez, chegar pelo menos ao final da Liga dos Campeões da Uefa e, de quebra, assegurar uma vaga na competição européia para a próxima temporada.