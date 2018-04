Técnico do Liverpool se diz 'surpreso' com Coutinho Philippe Coutinho precisou de menos de seis meses para conquistar seu treinador no Liverpool. Com boas atuações, o jovem meia de apenas 20 anos superou as dúvidas que pairavam sobre ele em sua chegada, em janeiro, para se tornar peça fundamental do elenco da equipe inglesa. O próprio técnico Brendan Rodgers não escondeu a surpresa com o desempenho do jogador e a rapidez na adaptação.