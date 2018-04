Técnico do Liverpool vê exagero na punição a Suárez Os dez jogos de suspensão impostos ao atacante Luis Suárez pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) foram considerados um exagero pelo técnico do Liverpool, Brendan Rodgers. Para ele, a entidade puniu "o jogador e não o incidente" ao decretar a pena ao uruguaio, que foi flagrado pelas câmeras de tevê mordendo o zagueiro Ivanovic, do Chelsea, no confronto entre as equipes no domingo, pelo Campeonato Inglês.