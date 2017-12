Técnico do Londrina sofre derrame cerebral O técnico Lívio Vieira, do Londrina, sofreu um derrame cerebral no domingo, um dia após o empate de sua equipe contra o Nacional, por 1 a 1, pelo Campeonato Paranaense. Ex-jogador do Cruzeiro, ele permanece hospitalizado no Hospital Universitário, em Londrina. O diretor-executivo do clube, Raul Plasmann, assumirá o comando técnico da equipe do Londrina até o final do Campeonato Paranaense.