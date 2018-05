Técnico do Manchester City confirma volta de Agüero contra o Liverpool

MANCHESTER - Afastado dos gramados há um mês, o atacante Sergio Agüero finalmente voltará ao time do Manchester City no fim de semana. O argentino fará seu retorno justamente no duelo que poderá decidir o futuro do Campeonato Inglês, domingo, contra o Liverpool, fora de casa. A volta de Agüero foi confirmada nesta sexta-feira pelo técnico Manuel Pellegrini. "Sergio está bem. Ele trabalhou normalmente durante toda a semana com o restante do time e não apresentou nenhum problema", disse o treinador.

O atacante não entra em campo desde o dia 12 de março, quando o City foi eliminado pelo Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Desde então, ele vem se recuperando de uma lesão no tendão, o último de uma sequência de problemas físicos enfrentados pelo jogador nesta temporada. Por causa das contusões, Agüero esteve em campo durante apenas um hora no Campeonato Inglês desde o início do ano. Agora o técnico Manuel Pellegrini espera que o artilheiro do time na temporada faça a diferença na competição.

O jogo deste domingo pode encaminhar o título do Inglês. Liverpool e Manchester City são os dois principais candidatos ao título. O rival ocupa a liderança da tabela, com 74 pontos. O City vem em terceiro, com 70, mas ainda tem dois jogos a menos que o Liverpool. Uma vitória no domingo, portanto, é essencial para seguir com chances de ser campeão. Uma derrota abre caminho para o título do rival.