Técnico do Manchester United se livra de punição

O escocês Alex Ferguson, treinador do Manchester United (ING), e o português Carlos Queiroz, seu auxiliar, foram absolvidos pela Federação Inglesa de Futebol(FA) de uma punição por conduta inadequada. O incidente em questão ocorreu após a derrota do Manchester para o Portsmouth nas quartas-de-final da Copa da Inglaterra, em 8 de março. Na ocasião, Ferguson e Queiroz teriam insultado o árbitro Martin Atkinson e Keith Hackett, responsável pela arbitragem no país. O técnico do Manchester se irritou quando Atkinson não marcou um pênalti para a equipe por falta de Sylvain Distin no português Cristiano Ronaldo. Após a partida, Ferguson disse que a atitude do juiz foi "totalmente ridícula", afirmando que técnicos perdem seus empregos por erros como este. Ao falar sobre Hackett, o escocês disse que não estava fazendo seu trabalho "de forma adequada". Já Queiroz se referiu a Atkinson como "uma vergonha".