Técnico do Marília ganha sobrevida Ainda não foi desta vez que o técnico Luís Carlos Martins, do Marília, perdeu o emprego. A derrota para o América, por 4 a 2, deixou o MAC na zona do rebaixamento, com apenas três pontos. Os dirigentes viajaram para Santa Catarina e o técnico terá mais um chance, quarta-feira, contra a Santista, na Baixada. AMÉRICA - A goleada sobre o Marília, por 4 a 2, foi muito comemorada no clube no América de Rio Preto. A diretoria também ficou contente pela permanência do técnico Roberval Davino, que rejeitou proposta para dirigir o Sport Recife.