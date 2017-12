Técnico do Marília na seleção da Série B O técnico Flávio Lopes, do Marília, irá comandar um selecionado de jogadores dos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro no FBA Combine, evento patrocinado pela Futebol Brasil Associados (FBA), em parceria com a International Sports Group (ISG). O objetivo é promover o intercâmbio de jogadores entre o Brasil e a Europa. Cada clube da Série B cederá dois jogadores com idade até 23 anos para participar do evento. No total, 48 atletas ficarão uma semana em um centro de treinamento em Fortaleza, no Ceará, observados por olheiros de clubes como Feyenoord, da Holanda, Real Madrid, da Espanha, e Paris Saint-Germain, da Espanha. A comissão técnica terá, além de Flávio Lopes, o técnico Roberto Fernandes, do Anapolina-GO, como treinador-adjunto e a coordenação de Antônio Carlos Gomes, do Atlético-PR. Para o jogo contra o CRB-AL, pela sexta rodada da Série B, o técnico Flávio Lopes tem o time do Marília quase definido. O veterano volante Leandro Ávila, com dores na coxa esquerda, ainda dúvida. Para seu lugar, o treinador tem como opções Alexandre, João Marcos ou Wellington Amorim. Para o lugar do outro volante, Juninho, que está suspenso, ele já escalou Jéferson.