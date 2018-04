Técnico do Marília prega ?humildade? A uma vitória da vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, a ordem no Marília é ?manter a huimildade?, segundo ensina o técnico Luís Carlos Martins. Para o treinador, jogar sério, com a mesma determinação dos últimos jogos, será a única forma de a equipe consolidar a reação e, quem sabe, começar a sonhar com o título. "Foi com trabalho e humildade que saímos da zona do rebaixamento, então, desta forma podemos chegar ao acesso, ou até mesmo ao título", diz. O Marília defenderá a sétima posição (tem 33 pontos) e só depende de uma vitória sobre o rebaixado Londrina para garantir sua vaga na próxima fase. Para o jogo decisivo, marcada para o próximo sábado, o treinador ainda recebeu boas notícias do departamento médico. Com a liberação do volante Senegal e do atacante Ricardinho pelo departamento médico, ele terá à sua disposição praticamente todos os titulares. O único desfalque será o do meia Fabiano Souza, suspenso com três cartões amarelos. Apesar disso, ele ainda não definiu a equipe. Jéferson e Nei Bala - que substituíram Senegal e Ricardinho - foram muito bem e podem até continuar na equipe. O treinador não quer se apressar e diz que só vai definir o time depois do coletivo de sexta-feira. Na vaga de Fabiano, o jovem Xuxa pode ganhar mais uma oportunidade. A diretoria do Marília espera um bom público no estádio Bento de Abreu Sampaio, neste sábado. Com o tobogã reformado, a expectativa é que todos os 18 mil ingressos sejam vendidos. A diretoria pleiteou junto à Federação Paulista de Futebol uma redução no valor dos ingressos de cadeiras cobertas e cativas, que estavam sendo vendidas à R$ 20,00 e R$ 50,00, respectivamente.