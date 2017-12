Técnico do Marília promete mudanças O empate de 0 a 0 do Marília com o Botafogo, terça-feira, não agradou o técnico Luiz Carlos Ferreira, que deve fazer novas mudanças no time. Para o próximo jogo do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Palmeiras, sábado, pelo menos três jogadores devem retornar à equipe titular: o lateral Bill, o meia Éder e o atacante Delani. Com isso, sairiam, respectivamente, Galego, Alexandre Sales e Jaílson. No entanto, o treinador preferiu novamente manter o sigilo sobre quem começará jogando. "No meu time todos são titulares e posso variar de acordo com o adversário", respondeu. Embora não tenha confirmado nada, Ferreira também poderá optar pelo esquema com três defensores, utilizado no empate contra o Sport (0 a 0), sábado passado. Se essa opção for a escolhida, o zagueiro Wladimir entraria na vaga de um dos laterais-esquerdo (Bill ou Galego). Assim, o volante Everaldo jogaria na ala direita, enquanto o destro Rogério Souza seria deslocado para a esquerda. Mas além disso, o Marília terá também mudanças na postura dentro de campo. Pelo menos é o que afirma Ferreira. "Só a vitória nos interessa e por isso vamos atacar", garante o treinador, que promete vitória sábado. "Escreve o que vou dizer: vamos vencer o Palmeiras, no sábado, jogando na nossa casa, com o apoio da nossa torcida", disparou. O elenco mariliense se apresentou na manhã desta quinta-feira, no estádio Bento de Abreu, quando realizou apenas treinamentos leves. À tarde o time realizou um treino técnico-tático.