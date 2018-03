Técnico do Marília vence a primeira O técnico Wladimir Araújo, do Marília, garantiu nesta terça-feira a primeira vitória de sua carreira num time profissional, iniciada há três rodadas, ao ganhar do Caxias por 3 a 0, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília (SP). Resultado garantido graças a dois gols do atacante Wellingtom Amorim em dois minutos. Desde o começo da partida o time da casa dominou o jogo, mas insistia em chutes de longa distância. "Nosso forte é a velocidade", explicou depois Wellington Amorim. O Marília sofreu para abrir o placar, mas conseguiu com Jéferson, aproveitando rebote do goleiro Edervan, aos 25 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Caxias não resistiu a duas jogadas de Wellington Amorim, que marcou dois gols: aos 28 minutos, quando deu um corte num zagueiro e bateu cruzado de esquerda, e depois aos 29 minutos. A vitória reabilitou o time paulista de duas derrotas consecutivas na Segunda Divisão (para o União Barbarense, por 3 a 0, e para o Santa Cruz, por 3 a 1, ambas fora de casa). Na próxima rodada, dia 4, o Marília volta a jogar em casa, agora diante do Guarani. Já o Caxias joga no Estádio Centenário contra o Grêmio, um dia antes, na sexta-feira.