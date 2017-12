Técnico do México pede demissão A derrota por 3 a 1 para a seleção de Honduras nesta quarta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, produziu hoje a primeira vítima na seleção mexicana. Sem saber como explicar o vexame, o técnico Enrique Meza decidiu pedir demissão. O ex-jogador Javier Aguirre - que dirige a equipe do Pachuca - deverá assumir o cargo. A derrota para Honduras derrubou o México para quinto e penúltimo lugar no hexagonal da Concacaf, com apenas 4 pontos ganhos. Só os três primeiros se classificam para o Mundial de 2002. Faltam ainda cinco rodadas. O hexagonal tem a liderança dos Estados Unidos (13 pontos), seguido da Costa Rica (10), Honduras (8) e Jamaica (5). Trinidad e Tobago é último, com apenas um ponto ganho. O México ainda tem três jogos em casas e dois fora.