Técnico do Milan diz que Kaká é mais eficiente que Zidane O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, afirmou nesta sexta-feira que o meia brasileiro Kaká é um jogador "mais eficiente" do que o francês Zinedine Zidane quando atuava. "A crítica que fazia a Zidane é que ele não transformava todo seu talento em gol. Talvez esta seja a diferença em relação a Kaká. Zidane era mais espetacular, mas Kaká é mais eficiente", afirmou Ancelotti. O técnico também falou sobre o português Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United: "Tem uma técnica e velocidade superior a todos, mas a única coisa tem de semelhante com Kaká é sua eficiência nas jogadas". Além disso, Ancelotti não acha que o goleiro brasileiro Dida, que vem falhando constantemente nesta temporada, como "um problema" para sua equipe: "Quando pensar nisso, não o farei jogar. Em Manchester perguntei como ele estava (vinha de uma lesão no ombro direito), mas depois fui eu que decidi". "Dida pode ir melhor e certamente o fará. Agora ele não representa nenhum problema, e ainda me dá confiança", completou. Após confirmar os desfalques de Maldini, Gattuso, Kaladze, Costacurta e Serginho para o jogo contra o Torino, o técnico destacou que o Manchester United melhorou notavelmente em relação a dois anos atrás. "Eles melhoraram muito no ataque. Rooney e Cristiano Ronaldo são melhores e mais eficientes", concluiu.