Técnico do Milan diz que Ronaldo não está gordo Muito perto de assinar contrato com o Milan, Ronaldo recebeu um apoio de peso para se dar bem novamente em Milão. Em uma entrevista para uma rádio italiana nesta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti declarou que o atacante brasileiro não está gordo e sabe o que é preciso para fazê-lo render mais do que no Real Madrid. "Ele tem uma estrutura imponente, mas não está gordo. O problema é que ele está pouco treinado. É uma pessoa humilde. Mas se falou muito de seu peso", contou o comandante do Milan. Outro problema detectado por Ancelotti é a motivação de Ronaldo nos últimos anos. Depois de um bom começo no Real Madrid, o brasileiro sofreu com seguidas contusões e ficou várias vezes no banco de reservas, especialmente agora com o italiano Fabio Capello no comando. "O fato de querer vir para Milão, renunciando muito dinheiro, me faz pensar que está muito motivado agora. É um grande jogador e muito veloz", disse. Perguntado se telefonaria para Capello para saber mais sobre Ronaldo, Ancelotti saiu pela tangente. "Vou ligar para (Gigi) Simoni (ex-técnico da Inter de Milão na época em que o atacante jogou na equipe), já que ele teve uma ótima relação com Ronaldo e certamente me passará informações importantes", afirmou. O brasileiro jogou no rival do Milan de 1997 até 2002 e nesse período passou por duas cirurgias. Com a proximidade do final do prazo para transferências internacionais, o Milan se apressa para assinar contrato com Ronaldo. Na última sexta-feira, o atacante esteve em Milão para realizar os exames médicos e foi aprovado. A expectativa é que o brasileiro seja apresentado oficialmente nesta terça.